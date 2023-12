Qualificar ES realiza formaturas em Guaçuí nesta quarta-feira (13)

As unidades do Qualificar ES em todo o Estado estão se preparando para o período de formatura. Em Guaçuí, as cerimônias estão marcadas para esta quarta-feira (13), às 19h, no AABB de Guaçuí – Associação Atlética do Banco do Brasil.

No município, os cursos ofertados passaram de três para nove. São eles: Cuidador infantil, Agente comunitário da Saúde, Panificação, Tortas e Massas, Preparação de Salgados, Assistente Administrativo, Assistente de Contabilidade e Técnicas de Atendimento e Vendas.

“Neste momento, em que a formatura chegou, eu vejo que os cursos Qualificar ES em Guaçuí trouxeram muitas maravilhas e expectativas de emprego para os alunos. Tivemos alunos que arrumaram emprego, alunos que participaram de feiras e alunos que estão querendo empreender para um melhor futuro. O município cresceu em valorização, e o Qualificar se mostrou firme neste momento maravilhoso”, destacou a coordenadora do Programa Qualificar ES na Região do Caparaó, Paola Rodrigues da Silva Cunha.

Qualificar ES

O programa Qualificar ES surgiu em maio de 2019 com o objetivo de promover a qualificação profissional dos cidadãos capixabas, concentrando-se no empreendedorismo, empregabilidade e inovação. O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), passou a oferecer cursos gratuitos em diversas áreas para contribuir com a formação e desenvolvimento dos residentes do Estado.

Essa iniciativa pioneira busca oferecer cursos de qualificação profissional aos moradores do Espírito Santo, com a proposta fundamentada em inovação e empreendedorismo. O programa visa não apenas equipar os cidadãos com habilidades profissionais, mas também promover melhorias substanciais na qualidade de vida da população. A variedade de cursos, incluindo opções presenciais, semipresenciais e a distância, tem o propósito de proporcionar subsídios significativos para uma inserção eficaz no mercado de trabalho.

“Os cursos do Qualificar ES têm sido verdadeiros agentes de transformação, abrindo portas para o desenvolvimento profissional e para a construção de um futuro mais promissor. Ao longo do tempo, testemunhamos não apenas a aquisição de habilidades técnicas pelos participantes, mas também a concretização de oportunidades de emprego e o surgimento de empreendedores visionários”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Serviço:

Formatura do Qualificar-ES

Data: Quarta-feira (13/12)

Horário: 19h

Local: AABB de Guaçuí – Associação Atlética do Banco do Brasil – Rua Rui Barbosa, Santa Cruz, Guaçuí.