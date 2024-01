Que hora vai ser o sorteio da Mega da Virada? Veja onde conferir o resultado

Chegou ao fim o prazo para apostar na Mega da Virada. As apostas foram até as 17h deste domingo (31).

O sorteio da Mega da Virada 2023 está programado para às 20h e será transmitido ao vivo pela TV Globo e pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

LEIA TAMBÉM: Mega da Virada: prazo para aposta chega ao fim neste domingo (31)

Considerado o principal concurso das Loterias Caixa no ano, a Mega da Virada em 2023 tem prêmio estimado em R$ 570 milhões, o maior valor da história, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Esse sorteio não acumula para outros concursos. Se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números, e assim por diante.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.