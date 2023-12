Quer curtir as festas de fim de ano sem sair da dieta? Confira as dicas

Está aberta a temporada de confraternizações, encontros e, claro, comilanças! Mas, calma. Não é porque a época envolve festas e comida boa, que você precisa exagerar. As festas de fim de ano devem ser momentos agradáveis, e não um gatilho para transtornos e compulsões alimentares.

No entanto, para quem está em processo de emagrecimento, possui algum tipo de compulsão alimentar ou segue uma dieta mais saudável e equilibrada durante o ano, esse pode ser um momento complicado.

Mas, com algumas dicas, é possível comer sem culpa e se deliciar com os pratos típicos do final do ano.

Aliás, para ajudar você a não perder o foco, as nutricionistas Bruna Rabello e Alana Moraes listaram algumas dicas importantes.

Confira as dicas para aproveitar as festas de fim de ano sem culpa!

Se mantenha hidratado

Durante as festas de fim de ano, o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos gordurosos é maior. Essa combinação acaba sobrecarregando o nosso organismo, deixando o corpo mais inchado e aquela sensação desagradável de estufamento. “A água ajuda a manter o corpo hidratado e impacta positivamente no metabolismo”, afirma Bruna Rabello.

Mantenha a rotina de alimentação

Não precisa ficar de jejum o dia todo para comer mais em alguma refeição específica. “Faça todas as refeições normalmente. Assim você evita episódios de compulsão”, alerta Alana Moraes

Nada de beliscar

“Se você for cozinhar, não fique beliscando o que está preparando. A cada beliscada, são calorias a mais que você está ingerindo. Deixe para fazer a refeição na hora certa, junto de todo mundo”, diz a nutricionista.

Faça escolhas inteligentes

É muito comum que as festas de final de ano sejam marcadas por uma grande quantidade de comida. “Na hora de montar o seu prato, observe todas as opções disponíveis e faça escolhas inteligentes e saudáveis, comendo apenas o que você realmente deseja naquele momento”, ensina a nutricionista.

Dicas também com as bebidas

Saboreie sem pressa: aproveite cada garfada

Na hora da ceia, não tenha pressa para comer. Coma devagar, mastigue corretamente, aproveite o momento e preste atenção aos sinais de saciedade. Lembre-se que você não precisa comer em maior quantidade do que o seu corpo precisa, apenas porque tem muita comida à disposição.

Cuidado com as sobremesas

Assim como na hora da ceia, as opções de sobremesa costumam ser variadas. “O doce costuma ser a ‘tentação’ de muita gente, por isso se atente à quantidade e saboreie devagar”, afirma Alana.

Beba com moderação

“O consumo excessivo de álcool contribui para que a digestão fique mais lenta e faz com que alimentos mais gordurosos sejam consumidos em maior quantidade. Sendo assim, tenha cuidado e não abuse”, explica Bruna.

Além da comida, busque a alegria

As festas dizem respeito não só a comida, mas também ao convívio com família e amigos! Observe e sinta as outras fontes de energia que estão em volta! A comida não é a única! Dance, converse, brinque e sinta a alegria de estar ali. O foco dessa época não deve ser só a comida.