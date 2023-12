Resultado Mega-Sena 2662: aposta com ‘número raro’ leva R$ 35,8 milhões

O resultado da Mega-Sena 2662 com prêmio de R$ 35,8 milhões foi divulgado na noite desta quinta-feira, 30 de novembro. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Uma aposta feita em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, acertou as seis dezenas e vai levar para casa a bolada. A loteria vinha acumulando o prêmio de R$ 35,8 milhões há cerca de uma semana.

A aposta vencedora da Mega-Sena 2662 conta com um “número raro”. A bola de número 40 não saía na roleta há quase três meses, desde o concurso 2629, em 6 de setembro.

A saber, os números da sorte para o concurso da Mega-Sena 2662 foram 17 – 20 – 31 – 34 – 40 – 42.

Além do ganhador principal, com um prêmio total de R$ 35.852.142,15, quem acertou quatro ou cinco números também levou prêmios para casa;

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 40 apostas chegaram bem perto e cada uma delas vai receber R$ 69.230,66 cada um. Entre os acertadores da quina, tem uma aposta do Espírito Santo, feita na Loteria Praia do Morro, em Guarapari.

Outras 3.003 apostas marcaram quatro números (quadra) e levam R$ 1.317,36 cada.

Mega-Sena 2663: Prêmio de R$ 3 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece no sábado (2). Como de costume, o sorteio ocorrerá no horário regular, às 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo, SP. Visto que o sorteio anterior teve vencedores, o concurso 2663 retorna para o prêmio inicial de R$ 3 milhões.

Últimos resultados da Mega-Sena

Acompanhe os resultados dos últimos sorteios e os números que mais são sorteados na Mega-Sena:

RESULTADO DA MEGA-SENA NÚMEROS SORTEADOS Mega-Sena 2662: Um vencedor levou R$ 35,8 milhões 17 – 20 – 31 – 34 – 40 – 42 Mega-Sena 2661: Acumulado 06 – 30 – 35 – 38 – 41 – 56 Mega-Sena 2660: Acumulado 06 – 12 – 13 – 20 – 38– 60 Mega-Sena 2659: Acumulado 11 – 36 – 46 – 53 – 55 – 60 Mega-Sena 2658: Um vencedor levou R$ 50,2 milhões 05 – 13 – 39 – 51 – 58 – 60 Mega-Sena 2657: Acumulado 07 – 27 – 32 – 33 – 36 – 53 Mega-Sena 2656: Acumulado 20 – 24 – 27 – 46 – 57 – 58 Mega-Sena 2655: Acumulado 10 – 23 – 30 – 31 – 49 – 56 Mega-Sena 2654: Um vencedor levou R$ 11,9 milhões 11 – 17 – 23 – 36 – 47 – 51 Mega-Sena 2653: Acumulado 14 – 32 – 41 – 43 – 48 – 60 Mega-Sena 2652: Acumulado 13 – 23 – 26 – 29 – 45 – 59 Mega-Sena 2651: Uma aposta levou R$ 104,8 milhões 06 – 23 – 35 – 36 – 37 – 59 Mega-Sena 2650: Acumulado 09 – 18 – 29 – 37 – 39 – 58 Mega-Sena 2649: Acumulado 06 – 11 – 26 – 32 – 46 – 56 Mega-Sena 2648: Acumulado 20 – 44 – 45 – 46 – 56 – 59 Mega-Sena 2647: Acumulado 09 – 33 – 39 – 43 – 50 – 54 Mega-Sena 2646: Acumulado 18 – 28 – 30 – 39 – 41 – 58 Mega-Sena 2645: Acumulado 08 – 22 – 34 – 42 – 51 – 59 Mega-Sena 2644: Acumulado 04 – 17 – 22 – 28 – 30 – 49 Mega-Sena 2643: Acumulado 02 – 10 – 29 – 31 – 56 – 59 Mega-Sena 2642: Acumulado 08 – 13 – 31 – 33 – 49 – 50 Mega-Sena 2641: Um vencedor de R$ 32,7 milhões 09 – 24 – 34 – 39 – 45 – 50 Mega-Sena 2640: Acumulado 04 – 08 – 10 – 27 – 28 – 32 Mega-Sena 2639: Acumulado 02 – 08 – 11 – 22 – 48 – 49 Mega-Sena 2638: Acumulado 09 – 30 – 34 – 44 – 54 – 55 Mega-Sena 2637: Acumulado 01 – 02 – 10 – 32 – 34 – 59 Mega-Sena 2636: Um vencedor levou R$ 40,4 milhões 05 – 16 – 38 – 42 – 43 – 48 Mega-Sena 2635: Acumulado 06 – 11 – 29 – 37 – 56 – 58 Mega-Sena 2634: Acumulado 08 – 27 – 28 – 32 – 48 – 56 Mega-Sena 2633: Acumulado 02 – 23 – 25 – 33 – 45 – 54 Mega-Sena 2632: Acumulado 05 – 10 – 27 – 38 – 56 – 57 Mega-Sena 2631: Acumulado 14 – 26 – 36 – 39 – 50 – 53 Mega-Sena 2630: Um vencedor levou R$ 84,7 milhões 14 – 18 – 38 – 31 – 26 – 22 Mega-Sena 2629: Acumulado 11 – 32 – 35 – 40 – 41 – 48 Mega-Sena 2628: Acumulado 05 – 14 – 32 – 40 – 53 – 54 Mega-Sena 2627: Acumulado 13 – 25 – 31 – 43 – 57 – 58 Mega-Sena 2626: Acumulado 01 – 09 – 13 – 16 – 52 – 59 Mega-Sena 2625: Acumulado 09 – 10 – 35 – 44 – 55 – 58 Mega-Sena 2624: Acumulado 05 – 31 – 37 – 47 – 52 – 58 Mega-Sena 2623: Acumulado 10 – 15 – 20 – 35 – 37 – 59 Mega-Sena 2622: Um vencedor levou R$ 4,6 milhões 09 – 19 – 22 – 24 – 50 – 60 Mega-Sena 2621: Dois vencedores dividiram R$ 3,8 milhões 06 – 09 – 14 – 16 – 42 – 47 Mega-Sena 2620: Quatro vencedores dividiram R$ 116,2 milhões 04 – 06 – 13 – 21 – 26 – 28 Mega-Sena 2619: Acumulado 05 – 36 – 39 – 41 – 44 – 50 Mega-Sena 2618: Acumulado 06 – 17 – 29 – 35 – 45 – 48 Mega-Sena 2617: Acumulado 03 – 14 – 36 – 42 – 43 – 44 Mega-Sena 2616: Acumulado 06 – 16 – 23 – 35 – 38 – 49 Mega-Sena 2615: Acumulado 05 – 07 – 22 – 23 – 41 – 59 Mega-Sena 2614: Três vencedores dividiram R$ 68,2 milhões 03 – 08 – 13 – 14 – 19 – 25 Mega-Sena 2613: Acumulado 14 – 26 – 40 – 42 – 46 – 52 Mega-Sena 2612: Acumulado 20 – 27 – 34 – 44 – 50 – 54 Mega-Sena 2611: Acumulado 04 – 12 – 18 – 21 – 25 – 49 Mega-Sena 2610: Acumulado 10 – 23 – 34 – 53 – 55 – 57 Mega-Sena 2609: Acumulado 03 – 21 – 27 – 32 – 35 – 60 Mega-Sena 2608: Acumulado 07 – 13 – 17 – 24 – 29 – 52 Mega-Sena 2607: Vencedor único de R$ 44 milhões 07 – 11 – 25 – 51 – 57 – 60 Mega-Sena 2606: Acumulado 02 – 10 – 16 – 32 – 45 – 49 Mega-Sena 2605: Acumulado 05 – 11 – 26 – 35 – 46 – 54 Mega-Sena 2604: Acumulado 16 – 17 – 19 – 22 – 46 – 57 Mega-Sena 2603: Acumulado 03 – 07 – 13 – 29 – 52 – 56