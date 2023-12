Réveillon: reserva de espaços para tendas em orla de Vitória começa na quinta (21)

O Réveillon está se aproximando e, com ele, os preparativos para celebrar e receber o novo ano. Para aqueles que planejam reservar espaços para a instalação de tendas na praia de Camburi, no próximo dia 31 de dezembro, as inscrições online terão início a partir da próxima quinta-feira (21). Para participar, basta acessar o site https://reservaonline.vitoria.es.gov.br/.

O período de inscrições vai de 21 de dezembro, a partir da 0h01, até 28 de dezembro, às 18 horas. Serão disponibilizadas 500 áreas, cada uma com 25 metros quadrados. Moradores e turistas têm a comodidade de reservar os espaços de forma gratuita, sem a necessidade de comparecer presencialmente à Prefeitura.

A montagem das tendas deverá ocorrer entre 8h e 16h do dia 31/12/2023 (domingo), enquanto a desmontagem é obrigatória até as 18h do dia 01/01/2024 (segunda-feira).

É importante destacar que o aluguel, montagem e desmontagem das tendas são de responsabilidade do requerente, sendo indispensável que cada tenda tenha um recipiente para o armazenamento do lixo produzido. Além disso, não será permitida a reserva e demarcação do espaço utilizando cordas, fitas, cercas ou qualquer outro material.

Cada requerente tem direito a apenas uma tenda, com a possibilidade de agrupamento de, no máximo, duas áreas. O uso das tendas para fins comerciais não será permitido, sujeito a sanções legais. A fiscalização municipal poderá exigir a apresentação da autorização adequada, a qual deverá ser exibida digitalmente ou impressa pelo responsável no local da instalação da tenda.