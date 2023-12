​Multinacional italiana investe R$ 50 milhões em unidade de Vila Velha

A gigante italiana Prysmian, líder global na fabricação de tubos, cabos e sistemas elétricos, está investindo R$ 50 milhões em sua unidade fabril de Vila Velha. Este aporte visa concluir a adaptação da planta industrial da empresa nos próximos meses, consolidando, assim, a produção de umbilicais eletro-hidráulicos, equipamentos cruciais para atividades de exploração petrolífera em águas profundas.



Estes tubos não apenas são vitais para operações remotas em plataformas petrolíferas, como também atendem às demandas crescentes dos mercados nacional e internacional.

“Empresas que atuam na exploração de petróleo e gás necessitam de equipamentos especiais e válvulas submarinas para a injeção de produtos químicos e monitoramento de parâmetros operacionais nos poços de exploração. Por isso, este investimento na fábrica é tão importante e estratégico para a cidade, o Estado e o país”, avalia o prefeito Arnaldinho Borgo.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, também expressou entusiasmo com o investimento: “Esta iniciativa da Prysmian é extremamente benéfica para Vila Velha. Além de fortalecer a economia local, a ampliação e adaptação da planta industrial da empresa representam uma renovada confiança no potencial da nossa cidade, que, hoje, é referência em desenvolvimento e atração de novos empreendimentos”.

Mais R$ 8,8 bilhões em investimentos até 2027

O Espírito Santo ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de produção de petróleo e gás, e até 2027, as empresas do setor planejam investir mais R$ 8,8 bilhões no Estado, conforme levantamento da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).



A unidade da Prysmian, em Cariacica, também faz parte deste processo produtivo e responde pelo fornecimento das mangueiras que compõem os sistemas umbilicais. Esta integração industrial é um ponto crucial, já que o grupo italiano acaba de fechar um contrato de R$ 530 milhões com a Petrobras, para a produção de umbilicais eletro-hidráulicos, operação que será realizada na unidade de Vila Velha.

Histórico

A história da Prysmian no Brasil remonta a 1979, quando os primeiros umbilicais foram produzidos no país. Inicialmente, a fabricação ocorria na fábrica de Santo André (SP), mas atualmente, está centralizada em Vila Velha, alinhada com as demandas dos mercados de óleo e gás no Espírito Santo e Rio de Janeiro.



Apesar de possuir mais de 100 fábricas ao redor do mundo, o Brasil é o único país onde a Prysmian possui uma unidade dedicada exclusivamente à fabricação de umbilicais. Esses produtos são exportados diretamente para regiões petrolíferas como o Golfo do México (EUA), Índia, Guiné Equatorial e Indonésia.