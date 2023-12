Saidinha: detentos deixam penitenciária de Cachoeiro e presídios do ES

A partir desta quarta-feira (20), 1.296 detentos do regime semiaberto deixarão as penitenciárias do Espírito Santo para usufruírem o benefício da “saidinha temporária”, previsto na Lei de Execução Penal.

De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus) os internos terão direito a sete dias de liberdade, sendo obrigados a retornar para as penitenciárias após o período.

LEIA TAMBÉM: Natal: PRF inicia operação nas rodovias a partir desta sexta (22)

Os selecionados são das unidades carcerárias de Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Cariacica, Colatina e São Mateus.

A Sejus ainda explica que apenas presos do regime semiaberto têm direito à saidinha, que é concedida pelo Poder Judiciário.