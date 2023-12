Samu segue com inscrições abertas de processo seletivo para PcD

O Samu 192 está com processo seletivo aberto para profissionais atuarem como telefonista auxiliar de regulação médica(TARM). A vaga é destinada Pessoa com Deficiência – PcD).

Para o processo seletivo para a vaga de PcD para telefonista auxiliar de regulação médica (TARM), as inscrições são realizadas de forma on-line, por meio do e-mail. O candidato deve enviar o currículo e laudo médico para o e-mail [email protected].

Para se candidatar à vaga é preciso ser maior de 18 anos, possuir ensino médio completo e cursos na área (informática básica; telefonista e/ou telemarketing e/ou atendimento ao público).

Também é solicitado que candidato possua experiência profissional mínima de 6 meses em atendimento ao público. Por fim, é necessário apresentar laudo médico PCD.

Confira o edital completo clicando AQUI.



Vaga: telefonista auxiliar de regulação médica (TARM) pra PCD

Turno de 6h, com carga horária de 30h semanais e escala de 4/2 (4 dias trabalhados por 2 de folga)

Salário de R$1.727,53

O SAMU 192 é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio do acolhimento dos pedidos de ajuda médica, através de ligações utilizando o número “192”. Essas ligações chegam a uma central denominada “Central de Regulação Médica das Urgências”.

