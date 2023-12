Sebrae/ES inaugura agência de atendimento em Iúna

Com o objetivo de ampliar o atendimento aos empreendedores da região do Caparaó e fomentar o desenvolvimento de novos negócios, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) inaugura, na próxima segunda-feira (4), um escritório no município de Iúna.

De acordo com Anderson Baptista, gerente regional do Sebrae/ES na região do Caparaó, o novo espaço contará com duas salas e um auditório. Dois analistas e uma assistente serão responsáveis por auxiliar os empreendedores com as melhores soluções para alavancar os negócios.

“Vamos oferecer todo o suporte aos empresários, com consultorias personalizadas, planos e estratégias. Com um espaço próprio, o Sebrae vai dialogar mais de perto com as lideranças locais e instituições importantes que atuam na região. Queremos unir esforços para fomentar o empreendedorismo e a competitividade, tornando a região ainda mais atrativa para novos investimentos”, salienta.

Ainda segundo Anderson, os empreendedores dos municípios de Irupi, Ibitirama, Muniz Freire e Ibatiba também serão beneficiados com a abertura do novo escritório em Iúna por causa da aproximação geográfica.

“O novo escritório é uma ação estratégica do Sebrae para se aproximar ainda mais dos empresários que atuam no Caparaó, uma região importante para a economia do estado, e bastante acolhedora ao empreendedorismo.”

Além do novo escritório, os donos de pequenos negócios vão continuar contando com a Sala do Empreendedor, um espaço do Sebrae/ES em parceria com a prefeitura de Iúna, também localizado no centro da cidade. No local, o atendimento é voltado para facilitar e desburocratizar os processos de abertura de empresas.

Serviço:

Escritório do Sebrae/ES em Iúna

Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Rua Capitão João Inácio de Almeida, 200, Centro.