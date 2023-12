Moradora de Anchieta ganha R$ 20 mil em sorteio do Nota Premiada Capixaba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (30), o 23º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo. Os sorteios mensais premiam quatro participantes por região: Metropolitana, norte e sul. Cada região recebe um prêmio no valor de R$ 2,5 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 20 mil.

Dos 12 ganhadores, dois são moradores de Vila Velha; dois de Cariacica; um da Serra; um de Linhares; dois de São Mateus; dois de Cachoeiro; um de Castelo; e um de Anchieta (confira os nomes ao final da matéria). Além dos sorteados, também serão contempladas as instituições sociais por eles indicadas.

Pela primeira vez a máscara no número do CPF dos ganhadores foi aplicada também sobre os sobrenomes, para evitar tentativas de golpes utilizando o nome do programa.

É importante lembrar que, em hipótese alguma, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) solicita dados pessoais ou bancários por telefone. Se o cidadão receber algum contato suspeito e tiver dúvidas, basta ligar para o telefone (27) 3347-5149.

Os ganhadores receberão mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de até 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, além de outras informações relacionadas ao processo.



Nota Premiada Capixaba

Para participar do Nota Premiada Capixaba, basta se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher a entidade sem fins lucrativos que deseja apoiar. Feito o cadastro, é só solicitar a inclusão do CPF nas compras. Não é necessário cadastrar as notas no site: esse processo acontece de forma automática, a partir de 48 horas após a compra.

O Nota Premiada Capixaba é um programa de educação fiscal, que tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal. Por meio do programa, pretende-se estimular a regularização cadastral das empresas, combater a sonegação de tributos, favorecer uma concorrência empresarial mais leal, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais.



Confira os ganhadores:

SORTEIO Nº 73: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado: 116933

Nome: ADEILSON Bxxxxxx Dx Cxxxxxxx

CPF: 947.xxx.xxx-53

VILA VELHA

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vila Velha

CNPJ: 05.768.616/0001-20

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 33069

Nome: Angra Pxxxx dx Oxxxxxxx

CPF: 131. xxx.xxx -47

LINHARES

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Lar da Fraternidade de Linhares – Linhares

CNPJ: 08.729.763/0001-80

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 81064

Nome: IGOR Mxxxxxxx Dx Sxxxx

CPF: 055. xxx.xxx -85

SÃO MATEUS

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – São Mateus

CNPJ: 27.559.418/0001-90

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 20620

Nome: ZULMIRA Bxxxxx

CPF: 015. xxx.xxx -50

LINHARES

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Maternidade São Mateus – Casa de Nossa Senhora Aparecida – São Mateus

CNPJ: 27.993.427/0001-94

Prêmio: R$ 10.000,00

SORTEIO Nº 74: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado: 97712

Nome: LUIZA Mxxxx Sxxxx Pxxxxx

CPF: 110. xxx.xxx -69

Prêmio: R$ 2.500,00

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.707/0001-01

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 114880

Nome: Alice Dxxx Bxxxxxx

CPF: 161. xxx.xxx -83

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro – GAPCCI – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 05.456.275/0001-58

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 57141

Nome: JANETE Axxxxxx Zxxx

CPF: 071. xxx.xxx -30

CASTELO

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Evangélico – Associação Evangélica Beneficente ES – Vila Velha

CNPJ: 28.127.926/0001-61

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 1890

Nome: SABRINA Mxxxxx Pxxxxxx

CPF: 126. xxx.xxx -69

ANCHIETA

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Lutas e Artes Marciais de Guarapari – ALAMG

CNPJ: 12.252.769/0001-86

Prêmio: R$ 10.000,00

SORTEIO Nº 75: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 672390

Nome: Juliana Axxxx dx Mxxxx

CPF: 113. xxx.xxx -08

SERRA

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória

CNPJ: 31.730.278/0001-48

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 472713

Nome: Jorge Mxxxxxxx Mxxxxxx

CPF: 099. xxx.xxx -21

CARIACICA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

CNPJ: 27.400.928/0001-10

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 1054063

Nome: Priscilla Pxxxxxx Axxxxx Pxxxx

CPF: 106. xxx.xxx -83

VILA VELHA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

CNPJ: 27.400.928/0001-10

Prêmio: R$ 2.500,00



Número do bilhete sorteado: 560754

Nome: Alessandra Pxxxxxx dx Mxxxx

CPF: 094. xxx.xxx -05

CARIACICA

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

CNPJ: 27.400.928/0001-10

Prêmio: R$ 10.000,00