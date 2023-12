Seis pessoas são presas por tráfico de drogas em Piúma

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, deu cumprimento a mandados de busca e apreensão na tarde da última quinta-feira (30), efetuando a prisão de seis homens, de 44, 40, 25, 27, 23 e 21 anos, investigados por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Piúma. Foram apreendidas 16 buchas de maconha, uma pedra de crack, além de dois pinos de cocaína, mais de R$2 mil em notas fracionadas e aparelhos celulares.

A PC informou que a ação contou também com o apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Iconha e da Delegacia de Polícia (DP) de Anchieta. A primeira diligência ocorreu na residência do investigado de 40 anos, localizada no bairro Monte Aghá. No imóvel, foram encontrados cinco pinos de cocaína e recolhido o aparelho celular do investigado. Na sequência, a equipe se dirigiu ao estabelecimento do suspeito, onde foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

Em seguida, a equipe policial se dirigiu à região da Praia de Acaica. Em uma pousada onde morava o suspeito de 25 anos, foram apreendidas seis buchas de maconha, além de um pino de cocaína, R$24 em espécie, três pen drives e três aparelhos celulares. Ao término da ação, a equipe se deslocou para o bairro Céu Azul, onde foram detidos outros quatro suspeitos, de 23, 44, 27 e 21 anos.

O suspeito de comandar o tráfico de drogas da região, um homem de 44 anos, foi avistado pela equipe sentado na calçada de um imóvel abandonado, região que já vem sendo investigada pela prática de vendas de drogas. No local, estava estacionado o veículo de propriedade dele, sem documentação. O filho do suspeito, de 23 anos, também estava em frente ao imóvel e foi detido. Com ele, foram encontrados R$ 449 em espécie, uma bucha de maconha e uma pedra de crack.

Na mesma região, foi localizado o suspeito de 21 anos, sendo apreendido com ele o valor de R$510 e uma bucha de maconha. Dentro do veículo, foi localizado R$830. Também estava presente próximo no imóvel um homem de 27 anos, que foi detido. Com ele, foram encontrados R$50 em espécie.