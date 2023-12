Sem estoque, Santa Casa faz apelo por doador de sangue O e A negativos

A Santa Casa de Misericórdia está fazendo um apelo por doador de sangue. Os tipos sanguíneos O e A negativos estão zerados e precisam ser reabastecidos com urgência.

O supervisor do Banco de Sangue, Guilherme Polastrelle, explicou que o tipo O negativo é um dos principais, já que é o sangue utilizado em casos de emergência em pacientes acidentados que precisam de transfusão.

Leia também: Câncer de pele: alerta para a saúde dos capixabas no verão

“Todos os sangues são importantes, mas hoje nossa maior necessidade é o O e A negativos. A gente sabe que está se aproximando as festas de fim de ano e é fundamental que as pessoas venham doar”, declarou.

Polastrelle lembrou ainda que nesse período de férias e festas de fim de ano aumenta o volume de carros nas estradas e, consequentemente, o número de acidentes.

“Por isso a gente pede para que as pessoas venham fazer sua doação antes de viajar porque com esse gesto de solidariedade muitas vidas podem ser salvas todos os dias”, reforçou.

Pessoas que tenham outros tipos sanguíneos também podem fazer a doação. Atualmente há uma média de 650 transfusões por mês.

Além dos atendimentos de urgências, que são feitos todos os dias, o hospital também realiza diversas cirurgias eletivas. Em alguns casos, pacientes que fazem esses procedimentos, também precisam de transfusão sanguínea.

As pessoas interessadas em fazer a doação devem se dirigir até o banco de sangue e fazer esse gesto de solidariedade. Não é necessário fazer o agendamento. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com o hospital pelo telefone (28) 2101-2123.

Por isso, a Santa Casa faz apelo por doador de sangue! O banco de sangue da Santa Casa funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16 horas. No sábado o horário é das 7h às 11 horas. No domingo o atendimento é interno.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.