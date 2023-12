Seminário Lei Anticorrupção e a nova Lei de Licitações nesta terça (12)

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), promoverá, nesta terça-feira (12), o Seminário de Harmonização da Lei Anticorrupção e da nova Lei de Licitações.

O evento terá lugar no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Seme), localizado na rua Moreira, bairro Independência, a partir das 15h, com transmissão ao vivo no canal oficial da Prefeitura no YouTube (www.youtube.com/@semcoscachoeiro).

Para participar presencialmente, os interessados devem realizar inscrição prévia por meio do Whatsapp da Ouvidoria Geral do município, no número 28 98814-3357 ou pelo link wa.me/5528988143357.

A programação do evento, direcionada principalmente aos servidores da Prefeitura de Cachoeiro e controladorias dos municípios vizinhos, contará com palestras de Alexandre Falcão, subsecretário de estado de Integridade Governamental e Empresarial, e de Anderson Pedra, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e procurador do Estado do Espírito Santo.

Durante o seminário, os palestrantes convidados abordarão os principais pontos das legislações vigentes, oferecendo orientações e esclarecendo dúvidas dos participantes.

“Será um ambiente de aprendizagem muito enriquecedor, visando fortalecer, ainda mais, as boas práticas no serviço público, sempre alinhadas com as legislações vigentes. A valorização do conhecimento e a busca pela excelência nos serviços prestados à comunidade são pilares essenciais para uma gestão pública pautada pela transparência e boa governança”, destaca Kédyma Marques, controladora geral do Município interina.