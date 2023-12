Sepultura anuncia fim da banda com turnê de despedida

Nesta sexta-feira (8), o Sepultura anunciou o fim da banda com uma turnê de despedida. O influente grupo de heavy metal, que completa 40 anos de carreira, passará por quarenta países. Segundo a banda, a turnê Celebrating Life Through Death durará 18 meses a partir de março de 2024.

“É a última turnê. A gente vai parar porque é o melhor momento da história da banda”, declarou o guitarrista Andreas Kisser, que reforçou que a banda tem boa relação. “Hoje, a gente tem uma condição fantástica entre a gente. A gente sai de cena tranquilo e em paz com a gente mesmo”.

Contudo, a banda diz que esse “não é um momento triste, é de celebração”, disse.

Trajetória e legado

De Belo Horizonte, Minas Gerais, o Sepultura é a banda brasileira de heavy metal de maior sucesso da história. O grupo foi fundado em 1984 pelos irmãos Max e Iggor Cavalera, ainda adolescentes, com Paulo Jr. (baixo) e Wagner Lamounier (guitarra e voz) na formação original.

Em 1986, a banda lançou Morbid Visions, primeiro álbum de estúdio do grupo e um dos primeiros discos de death metal do mundo. Jovens, os membros já ganharam reconhecimento na cena underground.

Mas foi na década de 90 que o Sepultura ganhou renome mundial. Em 1996, o grupo lançou seu álbum de maior sucesso e aclamação, o emblemático Roots – um disco com influências da música indígena e gravações na tribo Xavante, com percussão tribal.

Aliás, faixas como Roots Bloody Roots, Territory, Slave New World e Ratamahatta são alguns dos maiores sucessos da banda, que já lançou 15 álbuns de estúdio entre o death metal, thrash metal, groove metal e influências próprias.

Sepultura anuncia fim para o próximo ano

O grupo teve diferentes membros, mas sua formação principal (considerada “clássica”) teve a inclusão do guitarrista Andreas Kisser e durou cerca de dez anos. Em dezembro de 1996, após Roots, Max Cavalera abandonou a banda. Seu irmão, Iggor, seguiu no grupo até 2006.

Atualmente, o vocal é feito pelo americano Derrick Green e a bateria fica com Eloy Casagrande. Notoriamente, os irmãos Cavalera tomaram grande distância da banda desde que saíram. Em 2016, um documentário biográfico chamado Sepultura Endurance foi lançado usando depoimentos de membros de bandas célebres, como Metallica e Motörhead; no entanto, os Cavalera se recusaram a participar.

Aliás, o Sepultura tem uma influência mundial considerável. Grupos famosos como Slipknot, System of a Down e até Björk já listaram a banda entre suas referências. Em 2016, o Sepultura figurou na lista de principais artistas para conhecer a música brasileira, segundo o New York Times.

O último álbum de estúdio lançado pelo grupo foi Quadra, de 2020.

