Sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente de carro

O Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu acidente de carro na noite desta terça-feira (5) em um trecho da BR 153 localizado no município de Fronteira (MG). A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa do artista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cantor sofreu lesões graves, mas não corre risco de morte. Equipe do músico disse que ele está bem, mas fraturou costela e passará noite em observação na UTI de hospital em São José do Rio Preto (SP).

Equipe de Zé Neto divulgou atualização no início da madrugada de quarta-feira (6). “Zé Neto está bem, passará a noite em observação na UTI. Foi diagnosticado uma fratura de costela que está alinhada, portanto, não é necessário drenagem. O cantor somente levará alguns pontos no braço em ferimentos causados no acidente. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade”.

O que aconteceu

O acidente ocorreu quando Zé Neto saía de seu rancho em Fronteira/MG com destino a São José do Rio Preto, segundo a assessoria. Cantor já estava consciente quando foi submetido a exames em São José do Rio Preto (SP).

Anteriormente, perfil de Zé Neto e Cristiano compartilhou comunicado sobre acidente no Instagram. “Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e após primeiro atendimento na cidade de Fronteira (MG), foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto/SP”, informou o texto.

A Polícia Rodoviária Federal informou detalhes. “O acidente aconteceu no trecho de Minas Gerais, a 1 km da divisa, no município de Fronteira (MG). Apuramos que foi uma colisão lateral envolvendo três automóveis e uma carreta”.

Acidente com colisão lateral entre veículos contou com 5 vítimas.

Além de Zé Neto, outra vítima também se machucou gravemente. As outras três tratam ferimentos leves — uma delas é menor de idade, segundo informações preliminares da PRF.

“No Fox, havia uma mulher com ferimentos graves e uma criança com ferimentos leves. No Creta, um homem e uma mulher — os dois sofreram ferimentos leves. Na Trailblazer estava o cantor”, completou. Porém, ainda durante a noite de terça-feira (5), a polícia informou estar com dificuldades para “levantar quais eram reais ocupantes dos veículos”, pois “haviam sido socorridos ou deixado o local por conta própria”.

Fonte: UOL