Show de Prêmios do Itabirense vai sortear uma Hilux e mais 5 veículos

Imagine ganhar uma Hilux novinha? Na compra de uma cartela para o Show de Prêmios Beneficentes do Itabirense, por apenas R$ 120,00, você concorre a uma Hilux e outros 5 veículos.

O Show de Prêmios Beneficentes em prol do Itabirense Esporte Clube, o evento será no domingo, dia 17 de dezembro, à partir das 15h, no parque de exposições de Cachoeiro de Itapemirim.

As cartelas estão em promoção, com o valor promocional de R$ 120,00, até o dia 15 de dezembro, após isso, o valor das cartelas será de R$ 150,00, aliás, o mesmo valor do dia do evento.

Todavia, o evento terá uma variedade enorme de prêmios. Ou seja, você não pode perder a chance de concorrer a uma Toyota Hilux 0km, e ainda apoiar o esporte de Cachoeiro.

Prêmios

Toyota Hilux (uma unidade)

PCX 160 (uma unidade)

CG 160 (uma unidade)

Fiat Mob (três unidades)

Comprando a cartela extra, no valor de R$ 20,00, você concorre a uma XRE novinha!

Pontos de venda do Show de prêmios do Itabirense

Açougue Cofril (Aeroporto)

Sorveteria Sol e Neve (BNH)

Barraquinha de morangos, próximo ao Supermercado Casagrande

Aliás, a compra também pode ser efetuada pelo telefone: (28) 99939-4371

Para mais informações, entrar em contato com os seguintes números: (28) 99271-2764 / (28) 999297578 / (22) 999894542

Foto: Divulgação