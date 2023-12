Simony retoma tratamento contra o câncer: ‘Mais dois anos pela frente’

Simony voltou a fazer imunoterapia para seu tratamento do câncer no intestino. A cantora precisou interromper o tratamento após uma complicação nos rins. Ela celebrou a notícia em seu Instagram na terça, 12: “Hoje é dia de agradecer a Deus mais uma vez por me permitir estar aqui e seguir com meu tratamento, que ainda tem mais 2 anos pela frente”, escreveu. Na postagem, também agradeceu ao carinho dos familiares e fãs e à equipe médica.

A doença foi diagnosticada em junho de 2022 e, desde julho deste ano, está em fase de remissão – quando as células cancerígenas são drasticamente reduzidas. Após finalizar a quimioterapia, a cantora iniciou a imunoterapia, considerada uma grande revolução na medicina. O tratamento consiste em reforçar o sistema imunológico do paciente para ajudar a detectar e matar as células cancerígenas.

Em agosto deste ano, Simony visitou a amiga Preta Gil no hospital, que também passou pelo tratamento contra o câncer no intestino: “Viva nossa vida, nossa remissão”, escreveu. Nesta semana, Preta Gil anunciou o fim de seu tratamento.

Estadao Conteudo