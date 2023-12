Suplementação alimentar: aliado aos treinos e ao emagrecimento? Entenda!

Vem chegando o verão e com ele a procura pelas academias e clínicas de estéticas aumentam. As pessoas tentam, nos últimos minutos, recuperar a boa forma para exibir nas praias e piscinas durante a estação mais quente do ano.

De acordo com especialistas, um recurso muito utilizado por esse público são as suplementações alimentares.

O nutricionista Felipe Marchezini explica que não é obrigatório, mas ajuda bastante fazer uso dessa ferramenta para enriquecer os treinos. “Emagrecer nada mais é que gastar mais caloria que consumir então quando a pessoa treina melhor, o gasto calórico acaba sendo melhor também. E com a ajuda dos suplementos, que pode proporcionar mais ânimo, força e retardar a fadiga, o aproveitamento do treino é bem maior e os resultados mais satisfatórios”, explica.

São inúmeros os benefícios observados na suplementação principalmente para quem treina. O ganho de massa, perda de gordura e o fortalecimento imunológico são alguns.

“A utilização dos suplementos varia de pessoa para pessoa. É preciso haver uma análise detalhada de cada aluno, porém a creatina é bastante recomendada já que é usada em dosagem muito pequena, auxiliam no resultado esperado”, ressalta o educador físico Herivelton Brites.

Suplementação alimentar deve ser acompanhada

Contudo, a suplementação não deve ser feita sem a devida orientação. É importante observar os limites de cada indivíduo uma vez que podem haver contraindicações tais como alergias e intolerâncias. “No que tange a idade, quando há algum problema de absorção metabólica devido ao biotipo ou genética, a suplementação deve ser feita acompanhada do profissional”, comenta Herivelton.

Foto: Arquivo Pessoal

Vale ressaltar que ela não é para substituir refeição e sim para ajudar a potencializar resultados. Fazer uso desse tipo de recurso é importante devido aos níveis de aminoácidos e proteínas usados ao longo do treino que podem ajudar a repor.“Lembrando que é necessário ter uma boa combinação de dieta sono e pratica continua o educador físico.

Para finalizar, Herivelton diz que a suplementação não é somente para pessoas que estão treinando. Atualmente, existem muitas opções de marcas e tipos que podem até mesmo serem usados por idosos a fim de evitar perda muscular ou para reposição de vitaminas.

“A suplementação é algo a mais no objetivo das pessoas, tanto para saúde quanto para estética. Mas lembrando sempre que é necessário fazer uso com cuidado e responsabilidade”, completa o educador.