Suspeito de matar casal é preso durante operação realizada no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, prendeu, nesta quinta-feira (28), um homem de 23 anos suspeito de ser o autor do duplo homicídio ocorrido no bairro Alegre, em Sooretama, no dia 25 de dezembro deste ano.

A PC informou que o crime teve como vítimas um homem de 55 anos e uma mulher de 51 anos. De acordo com as investigações, o casal e o suspeito tiveram um atrito momentos antes do crime. Por esse motivo, o suspeito foi à própria casa, pegou uma arma e foi até à residência do casal, onde matou os dois.

Entretanto, durante as buscas na residência do suspeito, foi encontrada uma arma de fabricação caseira e quatro tabletes de maconha enterrados no quintal. O suspeito já foi preso em outras oportunidades pela prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo, e estava utilizando uma tornozeleira eletrônica.

Além do cumprimento do mandado de prisão pelo duplo homicídio, o homem também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares, onde permanecerá à disposição da Justiça.