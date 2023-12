VÍDEO | Polícia procura suspeitos de arrombar e furtar padaria em Guaçuí

A Polícia Civil (PC) está a procura de dois homens que são suspeitos de arrombar e furtar dinheiro do caixa de uma padaria, que fica localizada na Avenida Marechal Floriano, no centro de Guaçuí.

De acordo com a PC, os policiais foram acionados para atender a ocorrência de furto em um estabelecimento comercial na região. Chegando no local, testemunhas relataram aos policiais que dois homens estariam tentando arrombar comércios locais.

Entretanto, os policiais avistaram que a porta de ferro da padaria estava amassada. Por conta disso, foi acionada a proprietária do estabelecimento para que abrisse a padaria para visualizar o que teria sido levado.

No local, os policiais constataram que dinheiro do caixa havia sido furtado. Porém, a proprietária não soube informar o valor exato. Nas câmeras de segurança da padaria mostra dois suspeitos morenos, ambos de camisa vermelha. A equipe fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Portanto, os policiais orientaram a vitíma a procurar o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) para complementar a ocorrência.

