Suspeito de vender drogas em aplicativos bancários é preso em Muqui

A Polícia Militar (PM) apreendeu drogas, celulares e dinheiros e prendeu um homem suspeito de realizar vendas de drogas nas redes sociais e aplicativos bancários, no bairro Boa Esperança, em Muqui, no Sul do Espírito Santo.

A PM informou que os policiais receberam denúncia de que um suspeito, de pele negra, cabelo branco e diversas tatuagens, estaria na Rua Gertrudes Quiusque Wencioneck, no final de um beco, realizando a venda de drogas, e que os materiais estavam guardados dentro de uma casa de dois andares, de cor amarela, no final da rua. Segundo a testemunha, as vendas eram realizadas por aplicativos bancários e mensagem via rede social.

Diante das informações, as equipes realizaram uma campana e visualizaram o suspeito em pé, na frente do portão da referida casa, segurando uma caixa branca nas mãos. Além disso, os militares viram quando um homem comprou uma pedra de crack enrolada em uma sacola plástica.

Entretanto, os policiais fizeram a abordagem ao suspeito, porém, ao visualizar a presença dos policias, fugiu para dentro da casa, indo em direção ao banheiro com a intenção de dispensar as drogas através do vaso sanitário. Porém, foi alcançado e abordado antes que dispensasse as drogas.

Dentro da caixa, foi encontrado cerca de 48 pedras de crack e R$ 8,00 reais em dinheiro. Diante disso, foi dado voz de prisão. O suspeito confessou aos militares que a venda de drogas são para conseguir uma renda extra. Com ajuda da Cadela Diana, foi encontrado dentro do guarda roupas dois papelotes de cocaína, três buchas de maconha, uma balança de precisão e duas porções de crack.

Portanto, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional para as providências cabíveis.