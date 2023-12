Suspeito é detido após roubar celular e ameaçar vítima em Muqui

Um homem foi detido, na manhã da última terça-feira (5), após roubar o celular e ameaçar a vítima, na Rodoviária de Muqui, no Sul do Espírito Santo.

A Polícia Militar (PM) informou que, segundo relatos da vítima, ela estava na Rodoviária Municipal, no centro de Muqui, próximo de algumas pessoas, quando retirou o celular do bolso para fazer uma ligação. Ao aproximar o aparelho do ouvido, foi surpreendido por um homem, que pegou o celular a força. Neste momento, segundo a vítima, o criminoso começou a fazer ameaças, dizendo: “Sou agressivo, bom de briga e costumo andar com uma faca”.

Portanto, a vítima, bastante nervosa, foi até uma farmácia próxima e pediu para que os funcionários ligassem para a PM. Uma testemunha, que presenciou o assalto, confirmou os fatos narrados pela vítima. Diante disso, no local, os militares realizaram buscas e encontraram o suspeito, andando a pé, em uma rua, junto com uma mulher.

Entretanto, durante buscas pessoais, os policiais encontraram o celular da vítima com a mulher, que dizia ser companheira do assaltante. Ela relatou que não sabia que o aparelho era roubado e que o suspeito pediu para que ela segurasse o celular. Diante do relato, a mulher foi liberada no local.

O suspeito confessou ter roubado o celular da vítima e, em seguida, foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.