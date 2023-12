Fim do mistério: veja a motivação da morte de dentista no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, concluiu, na última segunda-feira (11), o inquérito que apurava a morte do dentista Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, que ocorreu no dia 18 de novembro, em São Mateus. Um homem, de 27 anos, foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe (homofobia) e fraude processual.

De acordo com a PC, a investigação da Delegacia de Conceição da Barra identificou que o dentista foi morto dentro do carro, na região de Guriri. Como forma de dificultar as investigações, o corpo foi deixado na região de Meleiras, na zona rural de Conceição da Barra.

A vítima, foi vista pela última vez no dia 18 de novembro. Neste dia, o suspeito e a vítima estavam em um bar em Guriri, no município de São Mateus. Ambos saíram do bar em direção ao lado norte, com a vítima dirigindo e acabaram discutindo dentro do carro.

Segundo as investigações, o suspeito estava armado e matou a vítima com um tiro na cabeça ainda dentro do veículo. Logo em seguida o suspeito saiu do carro, assumiu a direção, jogou o corpo para o lado do carona. Ele dirigiu em direção ao projeto Tamar, ainda na região de Guriri, parou o carro, colocou o corpo no porta-malas e seguiu pela estrada até o local onde deixou o corpo, depois retornou com o carro para um outro local e ateou fogo no carro.

Em uma operação conjunta, realizada no dia 27 de novembro, por meio das equipes das Polícias Civil, Penal e Rodoviária Federal, foi detido o suspeito do crime, um homem de 27 anos. Com ele foi localizada a arma do crime, uma pistola com indícios de remarcação, um carregador, munições, um celular e R$ 950,00 em espécie.

Em depoimento, assim que foi detido, o suspeito confessou o crime, mas não confirmou que era namorado da vítima. Segundo o suspeito, Edgleyson era apaixonado por ele, mas eles eram somente amigos. Ele alegou que houve uma discussão entre a vítima e ele dentro do carro, e confessou que estava armado e disparou na perna e depois na cabeça da vítima.

Em seu segundo interrogatório, já preso, o investigado disse que via a vítima como amigo e que tiveram uma relação de mais de um ano, em que saíram juntos e viajaram. Disse ainda a vítima passou a gostar do investigado com um sentimento maior que somente amizade.

A equipe identificou que o investigado, apesar de não se afastar da vítima, não nutria por ela o mesmo sentimento e aparentemente mantinha a proximidade pelo que a vítima proporcionava a ele. A dinâmica do crime apontou uma discussão motivada por cobranças afetivas da vítima, utilizando os ‘presentes’ como forma de exigir reciprocidade. O homem segue custodiado no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.