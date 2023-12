Homem é pego pela GCM furtando fios de cobre no centro de Cachoeiro

Um homem foi pego pela Guarda Civil Municipal (GCM), na manhã desta terça-feira (12), furtando fios de cobre de postes na Ponte de Ferro, no centro de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a GCM, equipe fazia patrulhamento na região, quando foram abordados por moradores, dizendo que havia um homem furtando fios de cobre na Ponte de Ferro. E quando fazia o corte, os fios pegavam fogo. Após informações, os guardas foram até o local informado e, chegando lá, avistaram um homem andando na avenida Beira Rio, carregando uma caixa.

Então, os guardas foram atrás. Porém, o suspeito continuou andando e entrou em um beco por baixo da Ponte de Ferro, que dá acesso a avenida Capitão Deslandes. A guarnição deu voz de parada e durante buscas pessoais, foram encontrados fios de cobre, alicate, uma bolsa com uma faca e uma pequena quantia em dinheiro.

Após a abordagem, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados pela GCM para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

