Tem pets em casa? Veja os cuidados básicos que ajudam a amenizar o calor

Com a chegada do calor é fundamental estarmos atentos aos cuidados com os animais de estimação para prevenir problemas como desidratação e hipertermia. A professora e coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FAESA, Thaiz de Deco Souza, destaca que, assim como os humanos, os animais também sentem o aumento da temperatura de maneira significativa.

A hipertermia, condição causada pelo aumento da temperatura corporal acima de 41ºC, pode levar a falência de órgãos e até mesmo resultar na morte do animal. Por isso é essencial adotar medidas preventivas.

“Evite passeios em horários de sol intenso, optando por momentos mais frescos, antes das 9h e após as 17h. Atenção especial às patas, que podem sofrer queimaduras no coxim, que são as ‘almofadinhas’ das patinhas quando pisam em superfícies muito quentes. Não deixe o animal em locais abafados ou presos em varandas pequenas e ensolarada. Mantenha a casa arejada, ofereça água fresca e até com gelo, frutas e sachê congelados, são mediadas simples que ajudam na hidratação e no controle térmico”, destaca Thaiz.

A desidratação é um risco significativo nessa época do ano. A veterinária alerta sobre os cuidados ao levar o pet para a praia, onde o calor é intenso. “Eles não possuem acessórios de proteção como nós, então é essencial garantir sombra e água fresca. Evite exposição prolongada ao sol, mesmo sob barracas na praia”, destaca.

De acordo com a médica veterinária, os sinais que podem indicar desidratação, insolação e até hipertermia incluem respiração ofegante, dificuldade respiratória, salivação excessiva e gengivas visivelmente afetadas. Ela orienta deixar os pets em áreas com superfícies frias, como azulejos, para que eles se refresquem. Além disso, banhos refrescantes e tosas moderadas, sem excesso para evitar exposição excessiva aos raios solares na pele do animal, são medidas eficazes para aliviar o calor.

“Produtos como colchões gelados e fontes de água fresca estão disponíveis no mercado e podem ser ótimas opções para garantir o bem-estar do seu pet durante os dias quentes. Esteja sempre atento ao comportamento do animal e tome medidas preventivas para garantir que ele aproveite o verão de maneira segura e saudável”, alerta Thaiz.