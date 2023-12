Tem samba no Mercado do Amarelo nesta semana! Confira a programação

O evento “Vai dar samba” vai ser uma excelente opção de lazer para os apaixonados pelo estilo musical. No Mercado Municipal do bairro Amarelo, em Cachoeiro, a partir dessa quarta-feira (13), começará a programação que conta com show e exposição temática.

A ação começará às 17h, com a exposição de figurinos carnavalescos e às 18h, os visitantes poderão conferir uma apresentação audiovisual temática sobre o samba. Logo após, haverá o primeiro show da programação: o concerto “Ô, abre alas”, da famosa canção de Chiquinha Gonzaga.

Na quinta-feira (14), seguindo os mesmos horários, também haverá exposição de figurinos e apresentação de audiovisual. Quem comandará o show musical, por sua vez, será o grupo Pó de Mico, com a apresentação Choro in Samba, a partir das 19h.

Para finalizar a programação da melhor forma, no dia 15, terá, ainda, feijoada, além da exposição e da apresentação audiovisual, e o show Bossa in Samba: é preciso inventar de novo o amor, às18h, e exibição do grupo musical Koisa Nossa, às 20h.

O evento é uma realização da associação Oficina da Vida e conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), através dos editais do Programa de Coinvestimento Fundo a Fundo do governo do Estado.