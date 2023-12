Tiroteio durante confusão em bar deixa três pessoas baleadas no ES

Uma confusão em um bar com disparos de arma de fogo, deixou três pessoas baleadas, na noite do último domingo (24), no bairro das Laranjeiras, na Serra. As vítimas são duas mulheres e um homem.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares receberam denúncias anônimas para verificar a ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, populares relataram que suspeitos ligados ao tráfico de drogas teriam passando pela região efetuando muitos tiros, que, inclusive, teria atingido pessoas, que já tinham sido socorridas por meios próprios.

Leia também: Polícia procura suspeito de matar mulher a tiros em Atílio Vivácqua

No entanto, uma guarnição prosseguiu até a Unidade de Pronto Atendimento de Castelandia, onde confirmou a entrada de três vítimas dos disparos, sendo duas mulheres e um homem. O estado de saúde das vítimas não foram informados.

Por meio de nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.