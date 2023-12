Tiroteio em frente a distribuidora deixa várias pessoas feridas no ES

Na noite do último domingo (10), a Polícia Militar (PM) recebeu a informação de que suspeitos à bordo de dois veículos, teriam passado atirando e alvejado diversas pessoas que estavam em uma distribuidora, no bairro Parque das Gaivotas, na Serra. O tiroteio aconteceu por volta das 21h30.

Leia também: Homem mata o amigo com golpes de faca e dorme ao lado do corpo no ES

De acordo com informações da PM, no local, os militares se depararam com quatro feridos, sendo imediatamente providenciado o socorro. Ainda durante o atendimento, outras três pessoas alvejadas se apresentaram às guarnições no local.

Durante averiguação, os militares constataram que ao todo dez pessoas foram baleadas. As vítimas foram socorridas por equipes da PM, Bombeiros, Samu e por populares. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi detido no momento do fato. O policiamento segue reforçado na região.