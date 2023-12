Homem mata o amigo com golpes de faca e dorme ao lado do corpo no ES

Na manhã do último sábado (9), policiais militares foram acionados para irem ao Assentamento Adão Preto, zona rural de São Gabriel da Palha, para verificar a informação de que havia ocorrido um homicídio em uma propriedade. O crime aconteceu em uma casa de apenas um cômodo.

A Polícia Militar (PM), informou que, no local, a equipe constatou o crime e conseguiu localizar o autor, que foi detido. Portanto, assim que os policiais chegaram, observaram que a janela estava aberta e que havia um homem deitado na cama ao lado de uma foice. Além disso, um outro indivíduo estava deitado no chão.

Entretanto, os policiais arrombaram a porta, que estava trancada, e neste momento o homem que estava deitado na cama acordou. Ele, prontamente se rendeu e confessou o crime. Aliás, segundo o suspeito, ele e a vítima moravam no mesmo imóvel e na noite de sexta-feira estavam ingerindo bebida alcoólica. Contudo, em certo momento, tiveram uma discussão e a vítima desferiu um tapa no rosto do homem e xingou a mãe dele.

Com isso, o autor do crime pegou uma faca, cortou a garganta da vítima, que caiu no chão do quarto, onde perdeu os sinais vitais. Após o ocorrido, o homem foi até vizinhos que moram nas proximidades, contou sobre o crime e retornou para o local do fato, deitando na cama e dormindo ao lado do corpo da vítima. Tais vizinhos entraram em contato com o dono da propriedade, que estava em Linhares, e informaram sobre o crime. Este, por sua vez, acionou Ciodes e se dirigiu ao local.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e esteve no local. Diante disso, o autor do crime foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia.