Trabalhador morre após sofrer choque elétrico em empresa de Cachoeiro

O polidor Jones Biancardi, de 33 anos, morreu após sofrer um choque elétrico dentro de uma empresa de mármore e granito, localizada no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu por volta das 9h da última segunda-feira (18).

Segundo informações do presidente do Sindimarmore, Amarilo Lugão, Jones estava limpando um posto de decantação para água utilizada no polimento das rochas, quando sofreu o choque elétrico.

A vítima chegou a ser socorrida pela equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas por conta da gravidade, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância, a caminho do hospital.

Acidentes no Espírito Santo

De acordo com os dados do Sindicato de Trabalhadores de Mármore, Granito e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindimarmore), só neste ano de 2023, cerca de sete trabalhadores morreram em acidente de trabalho em empresas de mármore e granito.

Desse total, três mortes foram registradas no Sul e quatro do Norte Espírito Santo. O número é maior que em 2022, que registrou quatro mortes no setor.