Tráfico de drogas: PM apreende submetralhadora e munições no bairro União

A Polícia Militar (PM), apreendeu, na manhã desta sexta-feira (22), drogas, uma submetralhadora e diversas munições durante um patrulhamento no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PM, os militares receberam denúncias anônimas, dizendo que um suspeito estaria realizando o tráfico de drogas no bairro. Quando os policiais chegaram no local, avistaram um homem com uma arma de fogo na mão, pulando a janela de uma residência.

Leia também: Polícia prende suspeitos de realizarem delivery de drogas no ES

Entretanto, os policiais foram atrás do suspeito e conseguiram localizá-lo. De imediato, o suspeito jogou a arma no chão, sendo uma submetralhadora caseira. Os militares revistaram o suspeito, mas nada foi encontrado.

Diante disso, os militares fizeram contato com a mãe do suspeito, que liberou a entrada dos policias no quarto para realizar buscas, porém, nada de ilícito foi encontrado. Os policiais perguntaram ao suspeito o porque de ter pulado a janela, e ele disse que seu tio estaria trabalhando na residência, e quando viu os militares, jogou as drogas em cima do guarda roupa e pulou a janela junto com a armada, e tinha munições em cima da mesa de seu tio.

Portanto, os policiais fizeram contato com o tio do suspeito, onde informou que estava longe de Cachoeiro e que não sabia que o sobrinho estaria com os materiais na residência. Ao todo, foram encontrados 27 munições calibre 380, 10 pedras de crack, um pedaço de crack e uma porção de cocaína.

Diante dos fatos, o suspeito e os materiais apreendidos foram conduzidos até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.