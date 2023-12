Polícia prende suspeitos de realizarem delivery de drogas no ES

A Polícia Civil (PC), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), efetuou a prisão, na última quinta-feira (21) e terça-feira (19), de três suspeitos vinculados a uma associação criminosa envolvida na clonagem de cartões de crédito para aquisição de pneus online.

Leia também: Tragédia: bebê de 1 ano morre após ser esquecido dentro de carro no ES

De acordo com a PC, o grupo utilizava os lucros obtidos para comprar drogas, as quais eram posteriormente comercializadas por meio de um serviço de entrega, em delivery. Entretanto, na operação, foram apreendidas grande quantidade de drogas, notas fiscais de pneus de alto valor, bem como máquinas de cartão de crédito.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.