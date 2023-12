Tragédia: bebê de 1 ano morre após ser esquecido dentro de carro no ES

Um bebê, de 1 ano, morreu após ser esquecido dentro do carro da família, na tarde da última quinta-feira (21), no bairro Centro, em Linhares. A criança estava no banco de trás, na cadeirinha, aparentemente sem vida.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi abordada por uma mulher, em desespero, que pediu socorro, indicando um veículo estacionado com uma criança presa dentro. A solicitante, tinha conseguido abrir a porta do veículo, sendo constatado pela equipe que havia um bebê, de 1 ano, no banco de trás, na cadeirinha, com o cinto de segurança, aparentemente já sem vida.

Imediatamente, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O pai da criança, em desespero, relatou aos policias, que esqueceu a criança trancada no carro desde às 13h30, permanecendo até o momento do acionamento por volta das 16h40.

Devido à extrema sensibilidade da situação, familiares e amigos conduziram a criança a um hospital particular próprio. No hospital, foi constatado que o bebê já estava morto, com sinais de queimadura e secreção na boca.

Diante dos fatos, a guarnição acompanhou voluntariamente o pai do bebê até a Delegacia Regional de Linhares para as medidas cabíveis.