Acidente grave entre carro e carreta deixa uma pessoa morta na BR-101

Um homem, ainda não identificado, morreu em uma batida entre um carro e uma carreta, na madrugada desta sexta-feira (22), no km 234 da BR-101, em Fundão, no Norte do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 21h20, a quipe foi acionada para atender a ocorrência de um acidente do tipo colisão frontal envolvendo carreta e automóvel. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

A Concessionária Eco101 confirmou que o condutor do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A pista está com interdição parcial no sentido norte, fluindo por desvio. O estado de saúde do motorista da carreta não foi informado.