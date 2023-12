Último dia para se inscrever em processo seletivo da Prefeitura de Cachoeiro

Ainda da tempo de se inscrever para processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. O edital foi lançado no dia 27 de novembro, pela Secretaria Municipal de Administração (Semad).

As inscrições são gratuitas e se encerram nesta segunda-feira, 4 de dezembro. Sendo assim, os interessados devem se inscrever pelo link: sistemasprefeitura.cachoeiro.es.gov.br/contratacao/. A classificação preliminar será publicada no dia 5 de dezembro a partir das 17h. A saber, a classificação final será divulgada na sexta-feira, 8 de dezembro.

Vagas do processo seletivo de Cachoeiro de Itapemirim

Ao todo, serão ofertadas 429 vagas. São oportunidades para 44 tipos cargos diferentes, como: auxiliar de serviços gerais; auxiliar de obras e serviços públicos; artífice de obras e serviços públicos; operador de máquinas leves; eletricista; auxiliar administrativo; motorista; operador de máquinas e veículos especiais; auxiliar em saúde bucal; agente administrativo; cuidador social; técnico de laboratório e análises clínicas; técnico de segurança do trabalho; técnico em prótese dentária; técnico em edificações; técnico em radiologia; técnico em informática; técnico em meio ambiente; técnico em enfermagem; arquiteto; assistente social; bibliotecário; biólogo; contador; enfermeiro; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro eletricista; engenheiro florestal; farmacêutico (20 horas); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico da família; médico clínico geral; médico do trabalho; médico veterinário; nutricionista; profissional de educação física (bacharelado); psicólogo; odontólogo da família; enfermeiro da família; e professor pedagogo (peb-d) (atuação exclusiva na secretaria municipal de desenvolvimento social).

Além disso, há vagas para pessoas com deficiência (PCD) e, ainda, formação de cadastro de reserva. Após a inscrição, o processo seletivo seguirá para a etapa de declaração de títulos, de caráter classificatório, e chamada para comprovação de títulos, pela ordem de classificação, de caráter eliminatório.

Por fim, os interessados podem conferir todas as informações sobre como participar, requisitos para as funções e remunerações no edital Nº. 001/2023, da Semad.