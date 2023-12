Último sorteio no ano do Nota Premiada Capixaba será nesta quinta (21)

Que tal ganhar um presentão de Natal? O último sorteio do ano do Nota Premiada Capixaba foi antecipado e acontece nesta quinta-feira (21), com transmissão ao vivo, às 11h45, pela TVE Espírito Santo e pelo canal da emissora no YouTube. Serão sorteados 12 prêmios, com valores entre R$ 2,5 mil e R$ 20 mil.

O Nota Premiada Capixaba completa neste mês de dezembro dois anos e já se consolidou como o maior programa de educação fiscal do Estado, com cerca de 110 mil cidadãos cadastrados, mais de R$ 7 milhões distribuídos, entre prêmios e o rateio para as instituições sociais, e 294 cidadãos premiados.

O programa realiza quatro sorteios por mês, por região (Metropolitana, norte e sul): um no valor de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil; e um sorteio especial anual por região, no valor de R$ 100 mil. Para quem ainda não se cadastrou, fica a dica: o sorteio anual acontece no mês de janeiro. Vai ficar de fora?

Para concorrer, é muito fácil: é só se cadastrar uma única vez no site https://www.notapremiadacapixaba.es.gov.br e pedir para incluir o número do seu CPF nas notas fiscais das suas compras. Não é necessário cadastrar os documentos fiscais, pois os pontos são gerados automaticamente.

Sorteio de dezembro no Nota Premiada Capixaba

Participarão do sorteio desta quinta-feira (21) os bilhetes gerados por meio das notas fiscais emitidas entre os dias 1º e 30 de novembro de 2023. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos, é gerado um bilhete para concorrer aos prêmios. O limite de participação a cada sorteio mensal é de até 50 bilhetes por CPF cadastrado no programa.

Os contemplados vão receber mensagem pelo e-mail cadastrado no sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico para que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site do Nota Premiada, além de outras informações relacionadas ao processo do sorteio.

Entidades também recebem

Ao participar do programa, o cidadão também ajuda a fazer o bem, premiando entidades sociais cadastradas no Nota Premiada Capixaba, que recebem de duas formas diferentes: se a pessoa sorteada tiver indicado a instituição e também com o rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social. Pelo sorteio, a entidade escolhida recebe o equivalente a 50% do prêmio do cidadão contemplado. Já são 157 instituições cadastradas, em diversos municípios capixabas.