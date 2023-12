Unimed Sul Capixaba anuncia 5º edição da colônia de férias 

Neste verão, a Unimed Sul Capixaba se destaca mais uma vez como uma operadora que vai além da oferta dos serviços médicos, reafirmando seu compromisso com a saúde integral, oferecendo uma experiência única durante as férias.

A cooperativa realizará, pela quinta vez consecutiva, a colônia de férias, programada para ocorrer ao longo de todo o mês de janeiro na Associação Bem Viver, localizado na Rua Moreira, 301, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

A iniciativa promete um período repleto de entretenimento, incluindo aulas de ginástica funcional, atividades recreativas, dançantes e esportivas, reafirmando o compromisso da cooperativa com a saúde integral e o bem-estar de seus beneficiários, abrangendo tanto clientes Unimed Sul Capixaba, participantes da caminhada orientada quanto membros da comunidade em geral.

Destacando-se como um espaço dedicado à descontração, lazer e convivência, a colônia de férias visa proporcionar momentos inesquecíveis aos participantes.

Acreditando na importância do cuidado com o corpo e a mente, a iniciativa busca criar uma atmosfera propícia para o descanso e a diversão, evidenciando o compromisso da Unimed Sul Capixaba em investir na qualidade de vida de seus clientes.

É importante ressaltar que, embora seja um projeto voltado para adultos e idosos que já fazem parte da caminhada orientada, não há uma faixa etária específica para participar da Colônia de Férias.

Todos os clientes e membros da comunidade são convidados a desfrutar desse benefício, e não é necessário fazer inscrição. Basta que estejam presentes nos dias das atividades, na Associação Bem Viver.

