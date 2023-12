Unimed Sul Capixaba orienta sobre proteção dos olhos no verão

Com o aumento das temperaturas e a lotação das praias, surge a preocupação com a Conjuntivite Solar, uma variante que se intensifica com os raios solares. Diferentemente da conjuntivite comum, essa forma específica está associada aos hábitos típicos do verão.

O oftalmologista Marcelo Abrantes, da Unimed Sul Capixaba, alerta para a chegada do verão e a necessidade de cuidados especiais. Com o clima mais quente, é comum que as atividades ao ar livre ganham destaque, aumentando a aglomeração em locais públicos.

Nesse contexto, as doenças contagiosas, como a conjuntivite, encontram um ambiente propício para se proliferar e se espalhar.

Leia também: Nova onda de calor deve atingir o Sudeste a partir desta quarta (13)

Ele ressalta que, para a conjuntivite viral, o tratamento envolve o uso de colírio lubrificante e anti-inflamatório, proporcionando alívio dos sintomas em uma ou duas semanas.

Já a conjuntivite alérgica demanda tratamento com anti-alérgicos, enquanto a bacteriana é mais complexa e exige o uso de colírios antibióticos.

Além dos cuidados pessoais, é essencial adotar medidas para evitar o conjuntivite. Recomenda-se lavar as mãos regularmente e evitar coçar os olhos. O oftalmologista sugere o uso de álcool em gel como uma medida adicional para a higienização das mãos.

Quanto aos tipos de conjuntivite:

Conjuntivite Viral: Tratada com colírio lubrificante e anti-inflamatório, proporcionando alívio em uma ou duas semanas.

Conjuntivite Alérgica: Exige tratamento com anti-alérgicos para controlar os sintomas.

Conjuntivite Bacteriana: Mais complexa, requer o uso de colírios antibióticos para o tratamento.

A Unimed Sul Capixaba conta com médicos cooperados que atendem em consultórios e também com oftalmologistas no Centro de Especialidades, localizado anexo ao Hospital Materno-Infantil.

O agendamento de consulta pode ser feito via WhatsApp, com a Isa, no 28-2101-6255. Além de clientes Unimed, a unidade atende também convênios e particular.