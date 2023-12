Venda Nova do Imigrante vai receber nova agência do Sebrae/ES

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) vai inaugurar na próxima terça-feira (19), uma nova sede em Venda Nova do Imigrante. A partir das 10h, as autoridades do Sebrae vão dar início à cerimônia, promovendo um momento de comemoração. Para participar do evento basta se inscrever pelo formulário on-line neste LINK.

“A gente já tem uma agência em Venda Nova há quase 14 anos, e agora estamos de mudança para um local mais acessível, mais central e espaçoso, com lab e um auditório que acomoda mais pessoas”, afirmou a gerente da regional Serrana do Sebrae/ES, Patrícia Cangussu.

No local, há grande atuação do polo de Turismo de Experiência do Sebrae, que apoia os empreendimentos das Montanhas Capixabas com consultorias e capacitações para que os negócios locais possam oferecer experiências únicas aos visitantes.

Serviço:

Inauguração da nova agência do Sebrae/ES em Venda Nova do Imigrante

Data: 19/12/2023

Horário: 10h

Local: Avenida Evandi Américo Comarela, nº 155, Esplanada