Jovens são mortos a tiros enquanto andavam de moto em Cachoeiro

Dois jovens, ambos de 18 anos, foram mortos por disparos de arma de fogo enquanto andavam de moto, na madrugada desta segunda-feira (25), enquanto andavam de moto em uma rua no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Polícia procura suspeito de matar mulher a tiros em Atílio Vivácqua

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os jovens trafegavam de moto por uma rua do bairro, quando foram atingidos pelos disparos. Diante disso, os jovens não resitiram aos ferimentos e morreram no local.

A PM infomou que, no local, ninguém soube informar sobre autoria e a motivação do crime ainda é desconhecida. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato.

Já a Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) do município, onde passarão pelo processo de necropsia e, posteriormente, serão liberados para os familiares.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.