VÍDEO | Carro desgovernado invade lanchonete no centro de Cachoeiro

Um carro desgovernado invadiu uma lanchonete, na noite da última quarta-feira (27), que fica localizada na Rua Moreira, que dá acesso a Ponte Municipal, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o veículo se chocou contra a porta da lanchonete, ficando com a parte da frente danificada. Além do susto, felizmente ninguém ficou ferido. A causa do acidente ainda é desconhecida.

VÍDEO: Leitor Aqui Notícias