Ação da PRF resulta na apreensão de drogas, arma e veículo clonado

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), resultou na prisão de um homem, de 24 anos, que estava com drogas e armas em um veículo clonado que trafegava no km 264 da BR-101, no município da Serra. Os agentes abordaram uma moto Honda Twister.

A PRF informou que, o suspeito não obedeceu a ordem de parada e fugiu. Durante a fuga, o suspeito caiu com a motocicleta e tentou fugir novamente a pé, no entanto foi detido. Com ele, foi encontrado aproximadamente dois quilos de maconha, uma pistola cal. .40 de uso restrito e mais um carregador sobressalente, totalizando 31 munições.

Entretanto, após vistoria na motocicleta constatou-se que se tratava de um clone de um veículo de mesma marca, modelo e cor, sendo que o original possui restrição de furto, ocorrido no dia 26 de outubro de 2023, em Vitória.

Portanto, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional da Polícia Civilna Serra.