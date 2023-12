VÍDEO | Chuva rápida provoca alagamento em diversos pontos de Cachoeiro

Poucos minutos bastaram para transformar desta quinta-feira (21) em caos em Cachoeiro. A forte pancada de chuva que caiu deixou diversos pontos alagados na cidade, conforme registrados pelos leitores do portal AQUINOTICIAS.COM.

No bairro Gilberto Machado, é possível ver que pouco mais de 10 minutos de chuva intensa, transformou várias vias em rios, trazendo transtorno para motoristas e pedestres.

No trevo do bairro Aeroporto, condutores enfrentaram ruas alagadas e pouca visibilidade no trânsito. A água invadiu casas e transformou vias em rios. Acompanhe 👇