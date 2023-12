VÍDEO | Conversão proibida termina em acidente em avenida de Cachoeiro

Uma batida entre um carro e uma carreta deixou o trânsito congestinado na tarde desta quarta-feira (27), na Avenida Aristídes Campos, na altura do bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

No vídeo gravado por um motorista que passava no momento do acidente, mostra a carreta parada no meio da avenida e o carro, modelo Chevrolet Onix, de cor branco, atravessado em frente a carreta. Pela posição, é possível ver que o motorista do carro subia a Rua Jacinto Pastro, quando tentou fazer uma conversão sentido ao bairro Campo Leopoldina, mas acabou sendo atingido pela carreta.

A Polícia Militar (PM) informou que não recebeu chamado para atender a ocorrência do acidente. Não há informações sobre feridos.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias