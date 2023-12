VÍDEO | Marcelinho Carioca foi sequestrado por marido traído

Na tarde desta segunda-feira (18), Marcelinho Carioca, que estava desaparecido desde o último domingo (17), aparece em vídeo, para relatar o ocorrido.

Em vídeo ainda no “cativeiro” o ex-jogador, ídolo do Corinthians, aparece no vídeo afirmando que se envolveu com uma mulher casada e foi sequestrado pelo próprio marido da mulher. O caso ocorreu após o show do cantor Thiaguinho, na Neo Química Arena, Zona Leste de São Paulo, na noite do último Domingo (18).

No vídeo, Marcelinho aparece visivelmente machucado, com um hematoma em um dos olhos. Atrás do ex-jogador, tem um cobertor, para “tapar” a visão do cativeiro.

“Eu estava no show em Itaquera, curtindo um samba e saí com uma mulher casada. Fui saber depois, o marido dela me pegou e me sequestrou, esse foi o B.O”, ressaltou Marcelinho.

“Confirmo tudo que ele está falando, eu sou casada e meu esposo sequestrou ele, colocou a gente em um cativeiro”, confirmou a mulher.

Marcelinho Carioca foi liberado pelo sequestrador e levado para a delegacia de Itaquaquecetuba, para prestar depoimento.

Após o ocorrido, Marcelinho foi a à delegacia, assim, viaturas chegaram à unidade da polícia, com duas mulheres e um homem, todos suspeitos de participarem do sequestro.

Confira o vídeo:

Vídeo: Reprodução

