VÍDEO | Motociclista fica caído na pista após acidente em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido, após se envolver em um acidente, na tarde desta terça-feira (5), na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o motociclista está deitado no meio da pista, e pedestres que passavam pelo local, dando suporte a vítima até a chegada da ambulância.

A Polícia Militar (PM) informou que um veículo modelo Ford Ka, de cor preto, saia de um estabelecimento comercial para adentrar na Jones dos Santos Neves, quando acabou colidindo na motocicleta Honda Fan 150, de cor vinho, que seguia na avenida, no sentido dos bairros IBC e BNH.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital da região. O estado de saúde do paciente não foi informado.

