VÍDEO | Motorista fica preso às ferragens após acidente em Cachoeiro

Um acidente, na manhã desta sexta-feira (8), deixou um veículo completamente destruído, na ES 482, na altura da localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Homem é socorrido ao ser agredido com pedaço de madeira em Guaçuí

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), um caminhão, carregado com chapas de granito, fazia o contorno na rodovia, quando um carro Chevrolet Cruze, de cor preta, trafegava na rodovia, não deu tempo de parar e bateu contra o caminhão. Por conta da batida, a frente do veículo ficou toda amassada.

O motorista do veículo ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou cortar o teto do carro para que fosse feito o resgate da vítima. Após isso, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ferimentos leves para um hospital da região. O estado de saúde do motorista do caminhão não foi informado.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias