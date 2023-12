Homem é socorrido ao ser agredido com pedaço de madeira em Guaçuí

Um homem precisou ser socorrido para um hospital, na madrugada desta sexta-feira (8), após ser agredido na cabeça, por um homem com um pedaço de madeira, na localidade de Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), testemunhas contaram aos policiais que um homem e a vítima estavam em desentendimento, quando o agressor teria pego um pedaço de madeira e teria começado a agredir a vítima com golpes de madeirada pelo corpo.

Por conta dos ferimentos, a vítima foi socorrida ao hospital com profundo corte na cabeça e com a perna esquerda machucada. O acusado das agressões não foi localizado pelos militares no momento do fato.