Vigilância sanitária avalia restaurantes de Cachoeiro; confira resultado

A Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta semana, a classificação de 104 restaurantes do município, resultado de vistorias feitas pelos fiscais do órgão entre agosto e novembro deste ano.

Após avaliação de uma série de requisitos, os estabelecimentos vistoriados receberam classificação entre uma a cinco estrelas. Ganharam a pontuação máxima 30 restaurantes, enquanto 21 receberam quatro estrelas.

Leia também: IV Natal Arts na Praça acontece nesta quarta (13) em Cachoeiro

Os itens observados incluem a estrutura física, higiene de funcionários que manipulam os alimentos, local e vestimentas, condição de armazenamento, procedência da matéria-prima e utensílios utilizados, como talheres e maquinários, por exemplo.

A classificação por estrelas está determinada no Código Sanitário do município. É realizada, anualmente, com base no cumprimento dos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), vinculada ao Ministério da Saúde.

Os restaurantes avaliados já receberam os certificados com a sua respectiva classificação, que devem ser afixados, obrigatoriamente, em locais visíveis para o consumidor.

“A classificação desempenha um papel crucial, pois não apenas evidencia a busca constante por excelência e aprimoramento nos estabelecimentos fiscalizados, mas também assegura aos consumidores a qualidade e higiene dos produtos disponíveis no local. Além disso, a garantia sanitária possibilita uma avaliação criteriosa dos locais que frequentamos ou planejamos frequentar, proporcionando uma maior confiança na escolha de estabelecimentos”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Clique aqui para conferir o resultado completo da avaliação