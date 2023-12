Vitória abre processo seletivo para Assistente de Educação Infantil

O ano letivo de 2023 está quase terminando e os preparativos para as atividades nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) no ano letivo de 2024, seguem a todo vapor. Por isso, a Prefeitura de Vitória realiza novo processo seletivo simplificado para contratação de assistentes de Educação Infantil (AEI), em designação temporária.

As vagas são para profissionais com carga horária de 40 horas semanais. É preciso ter, no mínimo, o Ensino Médio completo e experiência profissional de pelo menos seis meses nessa função.

O profissional AEI é responsável por executar atividades de apoio aos trabalhos pedagógicos e de cuidado às crianças nos Cmeis, como a higienização e o acompanhamento de caráter lúdico, no repouso, na alimentação, na locomoção e em atividades extraclasse realizadas com crianças nas unidades de ensino.

Inscrições

A inscrição é gratuita e estará disponível na Página de Seleção da PMV , das 10 horas do dia 11 (segunda-feira) até as 23h59 do próximo dia 20 de dezembro. No momento da inscrição, o candidato deve preencher os campos conforme o que é pedido no edital.

Não é necessário apresentar documentação no ato da inscrição, apenas quando os candidatos forem chamados. O edital completo está no Diário Oficial de Vitória desta segunda-feira (4).

Outras informações: [email protected] ou [email protected].